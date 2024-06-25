Из учебного центра в Черниговской области сбежали мобилизованные осужденные

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа мобилизованных осужденных сбежала из учебного центра «Десна» в Черниговской области, сообщил украинский телеграм-канал «Инсайдер».

По предварительной информации, они одеты в военную форму и вооружены.

13 июня министр юстиции страны Денис Малюська заявил, что первая группа украинских заключенных уже проходит базовую подготовку в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По данным Минюста, всего 5 тыс. заключенных выразили желание вступить в вооруженные силы, из них около 2 тыс. уже прошли медкомиссию и по решению судов были отправлены из тюрьмы в армию.