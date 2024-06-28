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НОВОСТИ

Украина не хочет «затягивать войну» - Зеленский

18:00 28.06.2024 Источник: РБК

Украина не хочет «затягивать войну», план урегулирования, разработанный совместно с украинскими союзниками, должен «лечь на стол» в течение нескольких месяцев, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский.

«Мы не имеем много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот [мирный] план как можно скорее», — сказал глава государства (цитата по «Интерфакс Украина»).  РБК

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