РФ нужно начать производить и, возможно, размещать РСМД из-за действий США — Путин

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение США своих ракет средней и малой дальности в различных регионах мира вызывает у России беспокойство и требует реакции. Москва может начать производство РСМД и впоследствии, возможно, их размещение, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения — в Данию, и вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — пояснил глава государства.

«В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, — добавил он. — Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать».