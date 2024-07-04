В Москве пал температурный рекорд 1917 года

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тепловой рекорд зафиксирован в Москве второй день подряд, температура 3 июля составила 32,7 градуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

«Второй по счету рекорд максимальной температуры воздуха в Москве состоялся! Днем 3 июля на ВДНХ температура достигла 32,7 градуса. И пал рекорд 1917 года с температурой 32,2 градуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 июля возможно достижение еще одного рекорда — днем воздух может прогреться до 34 градусов.