В Москве пал температурный рекорд 1917 года
23:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тепловой рекорд зафиксирован в Москве второй день подряд, температура 3 июля составила 32,7 градуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
«Второй по счету рекорд максимальной температуры воздуха в Москве состоялся! Днем 3 июля на ВДНХ температура достигла 32,7 градуса. И пал рекорд 1917 года с температурой 32,2 градуса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 июля возможно достижение еще одного рекорда — днем воздух может прогреться до 34 градусов.
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