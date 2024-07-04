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НОВОСТИ

Катар инвестировал в российскую экономику около $13 млрд — эмир

15:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем катарских инвестиций в российскую экономику составляет около $13 млрд. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

«Объем инвестиций Катара в российскую экономику и российские проекты составляет примерно $13 млрд. Мы намерены увеличивать этот показатель», — сказал эмир.

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