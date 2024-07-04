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НОВОСТИ

Сбер и Московский инновационный кластер запустили подготовку венчурных инвесторов в регионах

17:59 04.07.2024

Сбер и Московский инновационный кластер проводят в регионах России бесплатную образовательную программу подготовки бизнес-ангелов «Венчурная академия. Сибирь». К участию в первом потоке приглашены предприниматели и начинающие инвесторы и топ-менеджеры крупных компаний Сибири. До конца года программу планируется тиражировать на другие регионы страны, сообщает пресс-служба Сбера.

Слушатели программы изучат основы венчурного инвестирования, узнают, как выбрать стартап и оценить риски вложений, подготовить инвестиционное соглашение, организовать и синдицировать сделку. По итогам обучения новые венчурные капиталисты могут сразу приступить к практике – как потенциальные инвесторы принять участие в питч-сессиях, где стартапы представляют высокотехнологичные решения и привлекают под их развитие инвестиции. Синдицирование сделок будет проходить через платформу SberUnity.

Участвовать в «Венчурной академии. Сибирь» могут инвесторы Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Омской области, Республики Тывы, Республики Хакасии и Томской области, заинтересованные в развитии компетенций в сфере инвестирования в технологические компании.

«Несмотря на то, что в регионах сосредоточен 91% населения страны и 55% стартапов создаются именно в регионах, не столичные стартапы получают всего 15% инвестиций. И сейчас подходящее время переломить этот тренд, – уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Наша задача – открыть для активных инвесторов в регионах альтернативный способ приумножения капитала и диверсификации активов, привлечь внимание к инвестициям в технологии и тем самым развивать этот сектор экономики в стране».

«Мы видим большой интерес со стороны наших партнеров в формировании региональных венчурных сообществ и развитии компетенций участников рынка, – отметила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома. – Поэтому мы приняли решение транслировать свой опыт и экспертизу, предоставить необходимый инструментарий и тем самым мотивировать региональных инвесторов внести свой вклад в укрепление технологического суверенитета страны».

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