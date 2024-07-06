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Китайские военные прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях

12:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

«Военнослужащие примут участие в совместной антитеррористической тренировке (учениях), которая состоится в период с 8 по 19 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, «создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск».

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