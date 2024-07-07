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Сергунина: Почти 30 российских и зарубежных творческих проектов объединит фестиваль на ВДНХ

10:12 07.07.2024

В Москве на ВДНХ с 27 июля по 4 августа состоится Международный фестиваль искусств «Вдохновение». Девять дней гости выставки смогут посещать спектакли, кинопоказы, перформансы и концерты. В фестивалей планируют принять участие более 300 артистов из РФ и других стран. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, фестиваль будет объединять примерно 30 творческих проектов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Перми и Нижнего Новгорода, а также Бразилии, Ирана, ЮАР и других государств. На некоторые события будет нужна регистрация.

Гостям приготовили много интересных событий. 27 и 28 июля на Главной аллее пройдет уличное шоу, посвященное ВДНХ, подготовленное художником-сценографом и лауреатом премии «Золотая маска» Тимофеем Рябушинским. У павильона «Атом» пройдет спектакль на основе рассказов посетителей выставки разных лет.

А 2 августа на танцплощадке в парке «Останкино» можно будет увидеть три фильма времени создания выставки - «Подкидыш» Татьяны Лукашевич, «Девушка с характером» Константина Юдина и «Трактористы» Ивана Пырьева. Также

2 августа актеры из Новороссийска покажут в Доме культуры ВДНХ постановку на основе сюжетов писателя Василия

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