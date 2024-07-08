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Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны в Киеве — очевидцы

11:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов было слышно в Киеве, один из них — в районе аэропорта Жуляны. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

«Очень сильный взрыв в районе аэропорта Жуляны, еще было несколько взрывов в самом Киеве. Активно работает [система] ПВО», — сказал собеседник агентства. Другой очевидец сообщил, что «в районе аэропорта Жуляны в небе видны взрывы ракет ПВО».

Ранее о взрывах в Киеве информировал мэр украинской столицы Виталий Кличко. На всей территории Украины сейчас действует воздушная тревога.

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