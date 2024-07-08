Сбер впервые принял участие в «Арктическом Кубке чистоты»

18:03

Эковолонтеры Сбера впервые приняли участие в арктических «Чистых играх» – командных соревнованиях по раздельному сбору и сортировке отходов – в Ямало-Ненецком автономном округе и Архангельской области. Объединившись в команды, сотрудники, партнеры и клиенты Сбера собрали 5 т мусора на заповедных территориях северных регионов России. Половина собранных отходов пошла на переработку и вторичное производство.

В этом году арктические игры прошли уже в четвертый раз. С 1 по 30 июня 2024 года в 35 северных городах состоялось 45 игр, где 2 тыс. участников, объединившись в 550 команд, собрали 53 т мусора.

Основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы, выяснили ученые из Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова в ходе трехлетних исследований экспедиции «Арктический плавучий университет». В российской Арктике, в отличие от других участков Мирового океана, мусор скапливается не на поверхности воды – его выбрасывает на берег. Несмотря на ежегодные уборки, мусор продолжает накапливаться. Например, после полной очистки на берегах Баренцева моря в последующие годы наблюдалось значительное накопление нового выброшенного морем мусора – до 70-80% от контрольных значений.

«Проблема загрязнения региона обостряется благодаря участившимся из-за таяния льдов штормам, – рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Суровые погодные условия, удаленность и слабое освоение территорий усложняют процесс сбора и утилизации отходов. При этом значение Арктики для России велико: в ее недрах почти 22% мировых запасов ископаемых видов топлива, огромный потенциал для развития ветровой и водородной энергетики. Здесь сосредоточены значительные запасы металлов, например, никеля и палладия, которые необходимы для развития передовых технологий. В Арктике обитает более 20 тыс. видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, многие из которых эндемики. Поэтому привлечение волонтеров и неравнодушных жителей, общественных организаций и бизнеса к очистке Арктики особенно важно для сохранения её уникальной природной экосистемы».

«Чистые Игры» проходят в арктических регионах летом, чтобы уборке не мешал снег. Жители других регионов страны также могут внести свой вклад в очищение Арктики, приобретая тематический мерч в благотворительном магазине «Чистых игр». Средства от продажи идут на организацию волонтерских акций в труднодоступных удаленных территориях региона.

Весной в «Евразийском Кубке чистоты: Россия» при поддержке Сбера было собрано более 200 т мусора. Благодаря сотрудничеству со Сбером, который третий год подряд выступает партнером экосоревнований, удалось поставить новый рекорд по количеству игр и городов-участников турнира, так в рамках сезона в стране прошло 146 игр в 98 населенных пунктах страны, в которых приняли участие в том числе и 120 команд от банка.

«Чистые игры» – командные соревнования по очистке зеленых территорий, в которых участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и выигрывают призы. В каждой игре участвуют от 30 до 1500 человек, которые за час собирают от 0,5 до 20 т мусора – в разы больше, чем на обычных субботниках. Игры проходят в формате фестиваля: с ведущим, музыкой, пикником. Цель «Чистых игр» – не только очистить леса и водоемы, но и вовлечь жителей в эковолонтерское движение, благоустроить и развить территории. «Чистые игры» проходят в России с 2014 года, в 2023-м экотурнир впервые состоялся как международный чемпионат – соревнования прошли в странах СНГ.