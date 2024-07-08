В США собираются пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией
20:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер.
«Мы надеемся, что станем свидетелями смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии. Но на данный момент все наши программы [сотрудничества] с Грузией поставлены на пересмотр», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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