В США собираются пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер.

«Мы надеемся, что станем свидетелями смены стратегического курса, проводимого правительством Грузии. Но на данный момент все наши программы [сотрудничества] с Грузией поставлены на пересмотр», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.