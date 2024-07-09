ГД поддержит проект о выдворении мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума поддержит законопроект МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП», — написал Володин в своем телеграм-канале.