ГД поддержит проект о выдворении мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП — Володин
09:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума поддержит законопроект МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП», — написал Володин в своем телеграм-канале.
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