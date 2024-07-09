В «Школе 21» будут обучаться жители Магадана

10:15

Фото пресс-службы «Школы 21»



В кампусе «Школы 21» в Новосибирске в присутствии главы Сбербанкаа и магаданского губернатораначался отборочный «бассейн» для участников «Школы 21» в Магадане. Участники, которые успешно пройдут «бассейн», продолжат основное обучение в образовательном пространстве «Школы 21» в Магадане, делая взаимные проверки заданий и групповые проекты с участниками других кампусов в стране как онлайн, так и офлайн.

Такой формат обучения был специально разработан для труднодоступных и малонаселенных регионов страны, чтобы их жители могли эффективно развиваться в области информационных технологий, получать новые знания, цифровые навыки и востребованную профессию.

«Магадан – очень сильно изменившийся город за последние годы. В нем реализуется огромное количество различных проектов общероссийского уровня. И в их числе появление «Школы 21», которое стало возможно благодаря нашему плотному сотрудничеству с губернатором Магаданской области Сергеем Константиновичем Носовым. Он очень хотел, чтобы ребята учились у себя дома, чтобы им не надо было ехать в другой регион, – рассказал Герман Греф. – Поэтому наша команда придумала совершенно новый и уникальный формат «Школы 21». И сегодня мы его запускаем в Магадане. Уникальность «Школы 21» в том, что мы можем обучать в любой точке России. И обучение будет ровно таким же по качеству, как в Москве, в Новосибирске, в Казани или в любом другом городе».

«Очевидно, что спрос будет колоссальный, потому что в Магадане очень хорошо развит промышленный сектор. Ведь сегодня иметь конкурентоспособное предприятие, не используя самые современные технологии, просто невозможно», – подчеркнул глава Сбера.

Сергей Носов поблагодарил Германа Грефа за со сотрудничество и совместную реализацию проекта. Обращаясь к участникам «бассейна», он отметил, что запрос на ИТ-специалистов на Колыме очень высок, и «Школа 21» нацелена на решение этой задачи.

«Магаданская область присоединяется к уникальному образовательному проекту Сбера, который даст возможность получить колымчанам бесплатное образование мирового уровня в области ИТ, – отметил Сергей Носов. – Проект должен стать решающим для развития цифровой отрасли региона, а школа в Магадане – точкой притяжения для всех желающих быть востребованным высококлассным специалистом».

Во время отборочного этапа участники откроют для себя сферу цифровых технологий, погрузятся в учебный процесс, познакомятся с методикой «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут игру, изучат основы языка программирования С и приобретут полезные мягкие навыки.

Образовательный проект Сбер реализует вместе с правительством Магаданской области по поручению президента РФ. «Школу 21» в Магадане планируется открыть осенью в бизнес-центре на ул. Кольцевой, 3/8, площадь образовательного пространства – 236 кв. м. Оно будет работать 24/7, и учиться в нем можно в любое удобное время. За время обучения, которое продлится от 1,5 до 3 лет, участники бесплатно получат востребованную цифровую профессию и станут квалифицированными специалистами. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, приобретут навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.