Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — июнь выросли на 68,5%, до 5,7 трлн руб.

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь — июнь выросли на 68,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 5,7 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина.

«Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в сообщении.