В Кабардино-Балкарии задержали 10 подозреваемых в создании экстремистского сообщества

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали десятерых местных жителей в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по подозрению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по КБР.

«Оперативники Кабардино-Балкарии по подозрению в создании экстремистского сообщества и участии в нем задержали десятерых жителей республики», — говорится в телеграм-канале ведомства.