В Кабардино-Балкарии задержали 10 подозреваемых в создании экстремистского сообщества
12:20 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали десятерых местных жителей в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по подозрению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по КБР.
«Оперативники Кабардино-Балкарии по подозрению в создании экстремистского сообщества и участии в нем задержали десятерых жителей республики», — говорится в телеграм-канале ведомства.
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