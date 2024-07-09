Экс-советник президента РФ Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого
15:00 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой назначен генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, сообщили журналистам в Минкультуры России.
«С 9 июля генеральным директором Государственного музея Л. Н. Толстого назначен потомок писателя, заслуженный работник культуры Владимир Толстой. Соответствующий приказ подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова», — отметили в пресс-службе.
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