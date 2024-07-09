Дума запрещает сайты, торгующие БАДами без маркировки

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает распространять информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАДов), которые, в частности, не имеют маркировки или в отношении которых нельзя проследить их путь попадания на рынок.

Такие ресурсы будут попадать в реестр запрещенных сайтов. Выявлять информацию о розничной торговле БАДов, которые не соответствуют требованиям безопасности, будет Роспотребнадзор. Документом предлагается запретить распространять информацию, содержащую предложения о продаже, в том числе дистанционным способом, биологически активными добавками, «розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов». Речь идет о БАДах, которые являются опасными или некачественными по органолептическим показателям, не соответствуют представленной информации, не имеют маркировки или товаросопроводительных документов, в отношении которых установлен факт фальсификации или не может быть подтверждена прослеживаемость.