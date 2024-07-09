0
0
25
НОВОСТИ

Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году

19:20 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну в визитом в 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам визита Моди в Москву.

Визит индийского премьера состоялся 8–9 июля для переговоров с Путиным в рамках 22-го ежегодного российско-индийского саммита (традиционный формат встреч лидеров двух стран).

«Моди поблагодарил президента РФ за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном российско-индийском саммите», — говорится в декларации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 09.07.2024
Юлию Навальную арестовали заочно и объявили в розыск по делу об экстремизме
0
146
18:00 09.07.2024
Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд
0
197
17:32 09.07.2024
Дума запрещает сайты, торгующие БАДами без маркировки
0
219
17:12 09.07.2024
Кремль не знает, что было в письме Орбана властям ЕС после встречи с Путиным — Песков
0
252
17:08 09.07.2024
Сбер: Искусственный интеллект меняет креативные индустрии
0
246
17:00 09.07.2024
Россия и Индия изучают возможность увеличения поставок газа, в том числе СПГ — Новак
0
261
16:32 09.07.2024
140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы находятся под стражей
0
308
16:12 09.07.2024
Израильские военные уничтожили 6 км подземных туннелей в восточной части Газы
0
274
16:00 09.07.2024
ГД приостановила действие ценза оседлости для кандидатов в СФ от Донбасса и Новороссии
0
286
15:37 09.07.2024
Аналитики позитивно оценили финансовые результаты Сбера за первое полугодие
0
311

Возврат к списку