Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну в визитом в 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам визита Моди в Москву.

Визит индийского премьера состоялся 8–9 июля для переговоров с Путиным в рамках 22-го ежегодного российско-индийского саммита (традиционный формат встреч лидеров двух стран).

«Моди поблагодарил президента РФ за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном российско-индийском саммите», — говорится в декларации.