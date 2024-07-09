Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
19:20 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить его страну в визитом в 2025 году. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам визита Моди в Москву.
Визит индийского премьера состоялся 8–9 июля для переговоров с Путиным в рамках 22-го ежегодного российско-индийского саммита (традиционный формат встреч лидеров двух стран).
«Моди поблагодарил президента РФ за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Москве. Он пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в 23-м ежегодном российско-индийском саммите», — говорится в декларации.
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