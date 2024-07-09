Юлию Навальную арестовали заочно и объявили в розыск по делу об экстремизме

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный районный Москвы избрал заочный арест вдове Алексея Навального Юлии по делу об участии в экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Навальной Ю. Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сказали в суде. Срок будет исчисляться с момента экстрадиции Навальной на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ.