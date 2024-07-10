Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня и переговоры по Украине — Сийярто
22:40 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на совещании Североатлантического альянса, открывающемся во вторник в столице США.
«Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО», — сказал глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.
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