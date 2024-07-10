0
0
129
НОВОСТИ

Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня и переговоры по Украине — Сийярто

22:40 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на совещании Североатлантического альянса, открывающемся во вторник в столице США.

«Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО», — сказал глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 09.07.2024
РФ в 2023 г. нарастила поставки нефти в Индию в 2 раза, до 90 млн тонн — Новак
0
185
21:20 09.07.2024
Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО — Столтенберг
0
253
20:40 09.07.2024
40 ракет выпущены из Ливана по центральной части Голанских высот — армия Израиля
0
282
20:00 09.07.2024
Шесть стран региона Балтийского моря хотят совместно закупать морские мины — DPA
0
303
19:20 09.07.2024
Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
0
325
18:40 09.07.2024
Юлию Навальную арестовали заочно и объявили в розыск по делу об экстремизме
0
408
18:00 09.07.2024
Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд
0
411
17:32 09.07.2024
Дума запрещает сайты, торгующие БАДами без маркировки
0
431
17:12 09.07.2024
Кремль не знает, что было в письме Орбана властям ЕС после встречи с Путиным — Песков
0
479
17:08 09.07.2024
Сбер: Искусственный интеллект меняет креативные индустрии
0
458

Возврат к списку