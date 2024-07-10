Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня и переговоры по Украине — Сийярто

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступит на саммите НАТО в Вашингтоне за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Виктора Орбана на совещании Североатлантического альянса, открывающемся во вторник в столице США.

«Позиция Венгрии ясна: эта война не приведет ни к какому решению на поле боя, вместо этого необходимы переговоры и дипломатическое урегулирование, и именно эту позицию мы будем представлять в течение трех дней на саммите НАТО», — сказал глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.