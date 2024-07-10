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Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

09:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — сообщили там.

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