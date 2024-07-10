Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
09:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 09:05 10.07.2024
- Муфтий Башкирии считает, что запрет религиозной одежды противоречит принципам Конституции
- 22:40 09.07.2024
- Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня и переговоры по Украине — Сийярто
- 22:00 09.07.2024
- РФ в 2023 г. нарастила поставки нефти в Индию в 2 раза, до 90 млн тонн — Новак
- 21:20 09.07.2024
- Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО — Столтенберг
- 20:40 09.07.2024
- 40 ракет выпущены из Ливана по центральной части Голанских высот — армия Израиля
- 20:00 09.07.2024
- Шесть стран региона Балтийского моря хотят совместно закупать морские мины — DPA
- 19:20 09.07.2024
- Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
- 18:40 09.07.2024
- Юлию Навальную арестовали заочно и объявили в розыск по делу об экстремизме
- 18:00 09.07.2024
- Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд
- 17:32 09.07.2024
- Дума запрещает сайты, торгующие БАДами без маркировки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать