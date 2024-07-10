Муфтий Башкирии считает, что запрет религиозной одежды противоречит принципам Конституции
09:05 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Муфтий Башкортостана считает, что ограничение ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в стране, а также противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации. Такое мнение он выразил в своем телеграм-канале.
С инициативой о праве образовательных организаций устанавливать запрет из соображений безопасности выступил депутат Владислав Даванков.
«Этот законопроект, если он будет принят, нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране. Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации, закрепленным в статье 28 Конституции, которая гарантирует каждому свободу совести и свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», — написал Биргалин.
По его словам, религиозная одежда является неотъемлемой частью в том числе культурной идентичности многих мусульман. Муфтий добавил, что введение такого запрета может привести к усилению социальной напряженности и росту ксенофобии.
«Я призываю законодателей пересмотреть проект закона с учетом прав и интересов мусульманского сообщества. Надеюсь, что в ходе обсуждений будет найдено компромиссное решение, которое позволит обеспечить безопасность граждан, не нарушая их религиозных свобод и прав. Мы должны стремиться к построению общества, где каждый человек, независимо от его религиозной принадлежности, чувствует себя защищенным и уважаемым», — отметил Биргалин.
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