Госдума приняла закон о повышении налога на прибыль организаций до 25%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на донастройку налоговой системы России. В частности, документ предусматривает увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Документ внесен в Думу правительством РФ.

«В условиях санкционного давления на экономику страны и в целях обеспечения справедливой налоговой нагрузки предлагается увеличить общую налоговую ставку по налогу на прибыль организаций до 25%, сохранив действующие преференциальные механизмы», — говорится в сопроводительных материалах к документу.