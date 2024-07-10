МЧС Китая попросило МЧС РФ поделиться опытом в применении пожарных поездов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское министерство по чрезвычайным ситуациям попросило поделиться опытом применения пожарных поездов, используемых на тушении пожаров в России, передает корреспондент ТАСС.

С соответствующим запросом к главе МЧС РФ Александру Куренкову на полях совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС, проходящего в Казани, обратился руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая Ван Сянси.

«Если нужна какая-то помощь в рамках тактического применения, мы с огромным удовольствием поможем в этой работе. Работа пожарных поездов насчитывает уже глубоко столетний опыт», — ответил коллеге Куренков.

Как уточнил в своем выступлении директор департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар, иностранные делегаты заинтересовались установкой импульсного пожаротушения. Она за 40 секунд выпускает количество пены, способное потушить резервуар с нефтепродуктами объемом до 20 тыс. кубометров.