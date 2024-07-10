Число занятых в РФ продолжает расти и достигло 74,1 млн работающих — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в России остается на исторически рекордно низком уровне, при этом количество занятых продолжает расти, достигнув 74,1 млн против 73,4 млн год назад. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«У нас по сравнению с прошлым годом — в прошлом году было 73,4 млн работающих — в этом году уже 74,1 млн работающих», — рассказал президент РФ.

«Открыто более 2 тыс. вакансий, и безработица на рекордно исторически низком уровне — 2,6%», — добавил глава государства.