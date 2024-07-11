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Средства ПВО сбили пять БПЛА над Подмосковьем, Брянской, Тамбовской, Тульской областями

09:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили пять БПЛА над Брянской, Московской, Тамбовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей», — сказали там.

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