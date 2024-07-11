ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
14:12 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
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