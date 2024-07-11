На курорте Сбера «Манжерок» развивают новое эконаправление

14:48

Фото пресс-службы Сбера



Новый вид эконаправления развивают на алтайском курорте Сбера «Манжерок». Компания выпустила экомерч «Манжерок» и дала вторую жизнь баннерам, которые невозможно переработать. Это делается для сохранения природного наследия Республики Алтай – одного из самых экологически чистых регионов страны.

Каждый год на курорте изготавливают более 4320 кв. м баннеров. Разделяя философию разумного потребления, курорт Сбера «Манжерок» по-новому взглянул на проблему их переработки и сделал линейку аксессуаров из старых рекламных баннеров.

Экополитика курорта направлена на популяризацию бережного отношения к природе и ее сохранения в первозданном виде. Этот подход и нашел отражение в производстве собственного мерча. Линейку создали в коллаборации со швейной компанией Sew Dept, которая не первый год работает со вторичными и переработанными материалами.

«Манжерок» – экологический курорт, который находится на берегу озера в окружении алтайских гор и рек. Как социально ответственный курорт, мы стремимся сохранить природное богатство, которое нас окружает, – рассказал генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин. – Мы создаем условия для гармоничного, сбалансированного развития природы, общества и экономики. Нашим гостям мы предлагаем блюда из натуральных продуктов, номера с отделкой природными материалами – и теперь этот список пополнит новая коллекция мерча. «Манжерок» на своем примере показывает: не все отслужившие вещи нужно выбрасывать».

Еco-friendly-направлению в компании уделяется большое внимание. «Манжерок» регулярно проводит лесовосстановительные работы и пополняет рыбные запасы в сибирских реках. Так, за последние два года в различных районах Республики Алтай высадили 1,8 млн саженцев хвойных пород деревьев, а в сибирские реки Томь и Обь выпустили 60 тыс. мальков нельмы. В 2024 году для сохранения биоразнообразия курорт планирует выпустить в сибирские реки 470 тыс. мальков нельмы, судака и сазана и будет ухаживать за ранее посаженными лесными культурами на общей площади в 600 га.