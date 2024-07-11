На курорте Сбера «Манжерок» развивают новое эконаправление
14:48 11.07.2024
|
Фото пресс-службы Сбера
Каждый год на курорте изготавливают более 4320 кв. м баннеров. Разделяя философию разумного потребления, курорт Сбера «Манжерок» по-новому взглянул на проблему их переработки и сделал линейку аксессуаров из старых рекламных баннеров.
Экополитика курорта направлена на популяризацию бережного отношения к природе и ее сохранения в первозданном виде. Этот подход и нашел отражение в производстве собственного мерча. Линейку создали в коллаборации со швейной компанией Sew Dept, которая не первый год работает со вторичными и переработанными материалами.
«Манжерок» – экологический курорт, который находится на берегу озера в окружении алтайских гор и рек. Как социально ответственный курорт, мы стремимся сохранить природное богатство, которое нас окружает, – рассказал генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин. – Мы создаем условия для гармоничного, сбалансированного развития природы, общества и экономики. Нашим гостям мы предлагаем блюда из натуральных продуктов, номера с отделкой природными материалами – и теперь этот список пополнит новая коллекция мерча. «Манжерок» на своем примере показывает: не все отслужившие вещи нужно выбрасывать».
Еco-friendly-направлению в компании уделяется большое внимание. «Манжерок» регулярно проводит лесовосстановительные работы и пополняет рыбные запасы в сибирских реках. Так, за последние два года в различных районах Республики Алтай высадили 1,8 млн саженцев хвойных пород деревьев, а в сибирские реки Томь и Обь выпустили 60 тыс. мальков нельмы. В 2024 году для сохранения биоразнообразия курорт планирует выпустить в сибирские реки 470 тыс. мальков нельмы, судака и сазана и будет ухаживать за ранее посаженными лесными культурами на общей площади в 600 га.
НОВОСТИ
- 15:32 11.07.2024
- ВСУ сбрасывают с коптеров боеприпасы с химоружием в районе Волчанска и Липцов — Ганчев
- 15:12 11.07.2024
- Эрдоган заявил, что с Путиным можно вести переговоры даже при расхождении во мнениях
- 15:00 11.07.2024
- В штабе Байдена начали сомневаться в его победе над Трампом — WP
- 14:32 11.07.2024
- Отношение Запада к РФ «подлило масла в огонь» и усугубило положение Киева — Эрдоган
- 14:12 11.07.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
- 14:00 11.07.2024
- Большинство евреев в ЕС скрывают свою национальность по соображениям безопасности — опрос
- 13:32 11.07.2024
- Давление на Орбана показывает, как сложно пробиваться трезвым голосам — Песков
- 13:20 11.07.2024
- Ответственность за происходящее на Украине лежит на НАТО — МИД Ирана
- 13:05 11.07.2024
- США «прикидываются мировым полицейским», но на деле провоцируют войны — МИД КНР
- 13:00 11.07.2024
- Более половины россиян считают высокой стоимость поездки на такси — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать