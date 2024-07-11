ВСУ сбрасывают с коптеров боеприпасы с химоружием в районе Волчанска и Липцов — Ганчев
15:32 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные в районе Волчанска и Липцов сбрасывают с дронов боеприпасы с химическим веществом, после которого у пострадавших наблюдаются химические ожоги, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«Были такие факты непосредственно на волчанском и липцовском управлениях. Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет. Но то, что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления, это дыхательная система, люди получали химические ожоги. То есть такая информация была», — сказал Ганчев.
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