ВСУ сбрасывают с коптеров боеприпасы с химоружием в районе Волчанска и Липцов — Ганчев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные в районе Волчанска и Липцов сбрасывают с дронов боеприпасы с химическим веществом, после которого у пострадавших наблюдаются химические ожоги, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Были такие факты непосредственно на волчанском и липцовском управлениях. Такие факты зафиксированы. Не было летальных случаев, то есть этой информации у нас нет. Но то, что была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления, это дыхательная система, люди получали химические ожоги. То есть такая информация была», — сказал Ганчев.