Люди в Африке поддерживают Россию, говоря, что она спасла Донбасс — Боррель
22:40 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Население Африки поддерживает Россию, говоря, что президент России Владимир Путин спас Донбасс, признал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на Публичном форуме НАТО.
«В Африке люди поддерживают Путина. Они говорят, Путин спас Донбасс», — сказал Боррель.
«Я не представляю, какая работа была проведена с их головами», — сказал Боррель, призвав Запад «перепрограммировать этих людей».
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