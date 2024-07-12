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Еврокомиссия призвала кредиторов прийти к соглашению с Украиной, чтобы избежать ее дефолта

10:32 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия (ЕК) призвала частных кредиторов «оперативно» достичь соглашения с правительством Украины по вопросам реструктуризации задолженности, чтобы не допустить дефолта страны. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Очень важно, чтобы Украина и зарубежные держатели облигаций оперативно достигли справедливого соглашения по параметрам реструктуризации [задолженности]. Это необходимо для того, чтобы достичь цели по восстановлению приемлемого уровня долга», — приводит портал слова представителя ЕК. По его словам, в ЕС уверены, что заинтересованные стороны намерены это сделать до того, как истечет срок выплаты долга Украиной.

Как прокомментировал порталу представитель британской компании Debt Justice, занимающейся вопросами урегулирования долговых кризисов, Тим Джонс, «если не будет достигнуто соглашение о новой приостановке выплаты долга или о полной реструктуризации долга, Украину, скорее всего, ждет дефолт». Он добавил, что Украина «не может и не должна платить частным кредиторам в полном объеме».

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