Американский военный концерн договорился с Киевом о производстве боеприпасов на Украине

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский военно-промышленный концерн Northrop Grumman и представители Украины заключили соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра на территории этой страны. Об этом сообщило интернет-издание Breaking Defense со ссылкой на представителя компании

«В рамках соглашения о совместном производстве Northrop Grumman предоставит оборудование и [проведет] обучение для установки сборочной линии, чтобы [украинская компания] могла производить и испытывать современные боеприпасы среднего калибра на Украине», — сказал он.

Источник также заявил изданию, что сотрудники компании не будут физически находиться на Украине, а «будут работать с территории Соединенных Штатов» дистанционно. Как добавил источник, обучение работников предприятия из числа украинцев будет осуществляться на территории третьих стран. Затем, согласно планам, получившие необходимые знания украинские специалисты будут обучать своих коллег. Собеседник издания отказался давать комментарий по поводу того, когда именно начнется производство боеприпасов, сказав лишь, что все стороны «работают очень быстро».