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Договоренности по Украине нужны комплексные, а не по отдельным темам — Песков

14:12 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренности по Украине должны быть комплексными, а не по отдельным выдернутым из общего контекста вопросам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, исключает ли Кремль возможность возвращения к зерновой сделке.

«Кремль не исключает никаких договоренностей. Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договоренностей на базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили. И президент открыт к диалогу, но с тем, чтобы вопросы рассматривались в комплексе», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, «выдирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе».

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