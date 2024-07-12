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НОВОСТИ

НАТО нет альтернативы, но ЕС должен обеспечивать свою безопасность сам — Боррель

15:12 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО нет альтернативы на данный момент, но Евросоюзу нужно самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Такое мнение выразил уходящий глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

«Альтернативы НАТО для [обеспечения] территориальной обороны Европы нет», — написал он на своей странице в соцсети Х. При этом Боррель указал на необходимость укрепления военного потенциала европейского сообщества. По его словам, это позволит «решить собственные проблемы» и «внести вклад в общую оборону». «Если ЕС станет сильнее, НАТО [тоже] будет сильнее», — добавил он.

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