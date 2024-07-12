Спонсоры демократов заморозили $90 млн пока Байден не выйдет из президентской гонки — NYT

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько крупных спонсоров Демократической партии США поставили на паузу перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор пока партия не заменит президента США Джо Байдена другим претендентом на выдвижение кандидатом на президентских выборах. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, группа спонсоров заняла выжидательную позицию и не собирается принимать каких-либо решений пока не наступит ясность с тем, кто именно станет кандидатом от демократов на президентских выборах. The New York Times подчеркивает, что «это один из самых конкретных примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах».

Как отмечает издание, данная ситуация лишь ухудшает положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры высказывают сомнения относительно способности действующего главы американской администрации одержать победу на президентских выборах в ноябре.