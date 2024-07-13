За первое полугодие в мировом океане зафиксировано 60 случаев пиратства - СМИ
18:00 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нападений пиратов на суда в Гвинейском заливе у западных берегов Африки за первые шесть месяцев текущего года составило 10, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил южноафриканский портал Defenceweb, специализирующийся на информации в области безопасности.
В ходе этих инцидентов пираты похитили 11 членов экипажей судов, отмечает он. В Африке наряду с Гвинейским заливом угроза со стороны пиратов сохраняется у берегов Сомали.
Всего в мировом океане за первое полугодие зафиксировано 60 случаев пиратства, 46 судов были взяты на абордаж. Пираты захватили в заложники 85 членов их экипажей.
НОВОСТИ
- 16:35 13.07.2024
- У РФ хватает потенциала для сдерживания американских ракет в Европе - Песков
- 16:25 13.07.2024
- С начала года органами внутренних дел выслано из страны 65 тыс. нарушителей – МВД РФ
- 15:09 13.07.2024
- За нарушение закона о необходимости согласования зарубежных поездок депутата могут лишить полномочий
- 14:10 13.07.2024
- Премьер Грузии считает, что отношения США могут улучшиться к началу следующего года
- 13:00 13.07.2024
- Бортовые самописцы с рубившегося под Коломной «Суперджета» пригодны для расшифровки - СМИ
- 12:05 13.07.2024
- Участник вооруженного мятежа может быть освобожден от наказания при определенных условиях - законопроект
- 12:00 13.07.2024
- Глава МИД Литвы назвал «упущенной возможностью» расширить применение западного оружия в украинском конфликте
- 11:30 13.07.2024
- Министр спорта Франции выполнила обещание искупаться в Сене
- 10:20 13.07.2024
- Правительство РФ смягчило требования к компаниям об обязательной продаже части валютной выручки
- 10:04 13.07.2024
- Компания OpenAI работает над секретным проектом с области развития ИИ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать