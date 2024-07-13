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За первое полугодие в мировом океане зафиксировано 60 случаев пиратства - СМИ

18:00 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нападений пиратов на суда в Гвинейском заливе у западных берегов Африки за первые шесть месяцев текущего года составило 10, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил южноафриканский портал Defenceweb, специализирующийся на информации в области безопасности.

В ходе этих инцидентов пираты похитили 11 членов экипажей судов, отмечает он. В Африке наряду с Гвинейским заливом угроза со стороны пиратов сохраняется у берегов Сомали.

Всего в мировом океане за первое полугодие зафиксировано 60 случаев пиратства, 46 судов были взяты на абордаж. Пираты захватили в заложники 85 членов их экипажей.

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