Лукашенко поручил отвести войска с границей с Украиной страны в места постоянной дислокации
19:50 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации.
Как сообщает белорусское госагентство БелТА, соответствующее распоряжение он дал на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении в субботу.
"Поручение было дано после ликвидации напряженности и отвода войск с украинской стороны", - говорится в сообщении.
"На это Беларусь вынуждена была реагировать некоторое время назад, усилив охрану границы, и в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения", - цитирует БелТА главу государства.
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