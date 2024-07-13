Лукашенко поручил отвести войска с границей с Украиной страны в места постоянной дислокации

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации.

Как сообщает белорусское госагентство БелТА, соответствующее распоряжение он дал на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении в субботу.

"Поручение было дано после ликвидации напряженности и отвода войск с украинской стороны", - говорится в сообщении.

"На это Беларусь вынуждена была реагировать некоторое время назад, усилив охрану границы, и в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения", - цитирует БелТА главу государства.