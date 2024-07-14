Пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из конфронтации с Западом - Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны коллективного Запада и Россия находятся сегодня в стадии глубокой и острой конфронтации, и предпосылок к выходу из этой ситуации пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Сейчас мы находимся в стадии глубокой конфронтации, острой конфронтации, пока даже не видно каких-то предпосылок для выхода из этой спирали, из этого пике», — сказал представитель Кремля. Интервью было записано 11 июля, видео сегодня опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.