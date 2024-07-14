В Новороссийске введен режим ЧС из-за сильного лесного пожара

17:24 Источник: Интерфакс

Площадь пожара лесного массива под Новороссийском выросла приблизительно до 26 га, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.

"Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный". Его площадь увеличилась приблизительно до 26 га", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 222 человека и 48 единиц техники.

Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Площадь пожара составляла 1 га, а затем за несколько часов увеличилась до 20 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы "Фрегат". Угрозы жизни людей нет.

В Новороссийске введен режим ЧС. Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - Моряк, Романтик. Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек.