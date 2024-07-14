В Новороссийске введен режим ЧС из-за сильного лесного пожара
17:24 14.07.2024 Источник: Интерфакс
Площадь пожара лесного массива под Новороссийском выросла приблизительно до 26 га, сообщает министерство природных ресурсов Краснодарского края.
"Лесной пожар под Новороссийском перешел в категорию "крупный". Его площадь увеличилась приблизительно до 26 га", - говорится в сообщении. В тушении задействованы 222 человека и 48 единиц техники.
Сообщение о возгорании в городе Новороссийск, хутор Дюрсо поступило в 11:29. Площадь пожара составляла 1 га, а затем за несколько часов увеличилась до 20 га. Из-за верхового пожара произошел переход огня на территорию базы отдыха "Голубая лагуна". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы "Фрегат". Угрозы жизни людей нет.
В Новороссийске введен режим ЧС. Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - Моряк, Романтик. Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек.
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