Лесной пожар под Новороссийском дошел до баз отдыха. Людей эвакуировали
21:03 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Огонь под Новороссийском, где горит лес на площади 51 га, перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат», люди эвакуированы. В настоящее время есть угроза дальнейшего распространения огня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Огонь перекинулся на базы отдыха „Моряк“, „Романтик“, „Фрегат“. Людей оттуда эвакуировали заблаговременно. Существует угроза дальнейшего распространения огня, он движется в сторону хутора Дюрсо. Если не удастся локализовать пламя, не исключена эвакуация населения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что всего было эвакуировано 176 человек. «Из-за сильного ветра и быстрого распространения пожара огонь перешел на территорию трех баз отдыха — „Романтик“, „Моряк“ и „Строитель“. <…> Всего эвакуировано 176 человек, из них 48 детей», — сказали в пресс-службе.
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