Украинский БПЛА упал на территории топливно-энергетического комплекса в Орле

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотный летательный аппарат, обезвреженный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упал на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Орле. Повреждена емкость для хранения нефти, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Сегодня в 05:11 часов утра в Орловском муниципальном округе средствами РЭБ был обезврежен вражеский беспилотный летательный аппарат. Он упал на территорию объекта топливно-энергетического комплекса <…> в н. п. Малая Саханка», — говорится в сообщении.

Как сообщил на аппаратном совещании в областной администрации первый заместитель губернатора Владимир Ивановский, в результате взрыва незначительные повреждения получила емкость объемом 1 тыс. куб. м для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет. «Пострадавших нет», — отметили в обладминистрации.