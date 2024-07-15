Вакцинация детей в мире застопорилась — доклад ВОЗ и ЮНИСЕФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация детей в мире испытывает стагнацию, ее уровень все еще не достиг показателей, зафиксированных до пандемии COVID-19. Обеспокоенность по этому поводу выразили в совместном докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Глобальный охват детей вакцинацией застопорился в 2023 году. Вследствие этого около 2,7 млн детей не получили прививок полностью или были привиты в недостаточной степени по сравнению с уровнем до пандемии [COVID-19] в 2019 году», — констатировали эксперты.

Согласно имеющимся у ВОЗ и ЮНИСЕФ данным, в прошлом году число детей, получивших три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), «остановилось на уровне 84% (108 млн человек)». При этом «число детей, не получивших ни одной дозы вакцины, выросло с 13,9 млн в 2022 году до 14,5 млн в 2023 году». Кроме того, 6,5 млн детей не получили третью дозу вакцины АКДС, которая необходима для защиты от болезней в младенчестве и раннем детстве.

Более половины непривитых детей живут в 31 стране, где ситуация в сфере здравоохранения нестабильна, и дети особенно уязвимы перед заболеваниями, которые можно было бы предотвратить. «Эти тенденции, свидетельствующие, что глобальный охват иммунизацией практически не изменился с 2022 года и, что еще более тревожно, до сих пор не вернулся к уровням 2019 года, отражают текущие вызовы, связанные с перебоями в предоставлении медицинских услуг, логистическими проблемами, нерешительностью в отношении проведения вакцинации и неравенством в доступе к услугам», — констатировали ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Они обратили внимание на тот факт, что «низкий охват вакцинацией уже приводит к вспышкам кори». Иммунизация от этой болезни «застопорилась, в результате чего почти 35 млн детей остались без защиты или лишь частично были защищены». В 2023 году только 83% детей в мире получили первую дозу вакцины против кори в рамках плановых медицинских услуг, тогда как число детей, получивших вторую дозу, незначительно увеличилось по сравнению с 2022 годом, достигнув уровня в 74%. Эти цифры существенно ниже охвата в 95%, который необходимом для предотвращения вспышек кори. За последние пять лет вспышки кори произошли в 103 странах, где проживает примерно три четверти младенцев в мире. Низкий охват вакцинацией (80% и менее) был основным фактором, приведшим к этим вспышкам. Напротив, в 91 стране с высоким уровнем охвата вакцинацией против кори вспышек не было, говорится в докладе.