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НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников — МО РФ

15:00 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 36 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

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