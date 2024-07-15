Авиабилеты в РФ в июне подорожали на 9% — Минтранс
16:32 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост стоимости авиабилетов в России в июне составил 9%, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок.
«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%», — сказал Потешкин.
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