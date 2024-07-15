Авиабилеты в РФ в июне подорожали на 9% — Минтранс

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост стоимости авиабилетов в России в июне составил 9%, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок.

«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%», — сказал Потешкин.