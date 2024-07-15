0
0
146
НОВОСТИ

Авиабилеты в РФ в июне подорожали на 9% — Минтранс

16:32 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост стоимости авиабилетов в России в июне составил 9%, сообщил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании о мерах по повышению доступности авиаперевозок.

«В этом году действительно отмечается рост цен. В январе — на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, в мае и июне — на 9%», — сказал Потешкин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 15.07.2024
Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа
0
9
17:12 15.07.2024
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
0
110
17:00 15.07.2024
В курсе по адаптации мигрантов содержатся предостережения от участия в незаконных акциях
0
104
16:50 15.07.2024
Паралимпийский комитет России и Ростех будут совместно развивать адаптивные виды спорта
0
119
16:12 15.07.2024
Охрану Трампа усилят до конца избирательной кампании
0
163
16:00 15.07.2024
Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля — Путин
0
196
15:32 15.07.2024
Стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2024
0
228
15:12 15.07.2024
Испания направила Украине партию из 10 танков Leopard
0
246
15:00 15.07.2024
ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников — МО РФ
0
222
14:32 15.07.2024
Внешняя задолженность Италии приближается к трем триллионам евро
0
319

Возврат к списку