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В курсе по адаптации мигрантов содержатся предостережения от участия в незаконных акциях

17:00 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) курс по адаптации мигрантов из Центральной Азии включает в себя в том числе информацию об ответственности за неисполнение законодательства РФ и предостережения от участия в незаконных митингах и демонстрациях. Об этом говорится в материалах курса, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее замруководителя ФАДН Станислав Бедкин сообщал, что курс прошел апробацию в пяти регионах, его направили во все субъекты России, чтобы регионы определяли подходы по его финансированию и реализации на различных площадках.

В ходе курса мигрантов будут предостерегать от работы для быстрого заработка в результате незаконной деятельности, от оформления документов нелегально, вступления в межнациональные конфликты. «Не ходите на митинги, демонстрации — обычно их организаторы просто хотят вас использовать для своих целей. Митинги и демонстрации без разрешения властей в России запрещены. Участников задерживают и штрафуют, а иностранных граждан могут депортировать из России», — указывается в курсе.

Адаптационный курс также знакомит мигрантов с административной и уголовной ответственностью за несоблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе с ответственностью за участие в террористической деятельности. Там отмечается, что часто пребывающие в России иностранные граждане становятся правонарушителями не из-за злого умысла, а от незнания законодательства. «Обратите внимание, что иногда эта опасность приходит вместе с хорошо знакомым человеком, который вежливо обращается к вам с просьбой что-то передать другому человеку (письмо, коробку). Вас могут попросить понаблюдать за чем-нибудь „по дружбе“ или за небольшое вознаграждение, а затем просто рассказать об увиденном. Потом в местах, за которыми наблюдали или куда что-то передавали, могут прогреметь взрывы, выстрелы, погибнуть люди», — предупреждают слушателей курса.

Кроме того, в курсе рассказывается о том, какие шаги нужно пройти мигранту при въезде в Россию.

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