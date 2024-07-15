На Кузбассе будут готовить цифровых инженеров

17:52

Фото пресс-службы Сбера



ИТ-специалистов для цифровой трансформации страны теперь будут готовить и на Кузбассе. В Кемерове откроется «Школа 21» – школа цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий от 18 лет, вне зависимости от опыта в программировании, может получить востребованную ИТ-профессию.

Соглашение о сотрудничестве между Сбером и правительством Кемеровской области предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, а также создание необходимых для этого условий, в том числе появление «Школы 21» в регионе. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

«Кемеровская область – наш давний партнер. Нет ни одного направления, в котором бы мы не сотрудничали. И сегодня мы делаем новый шаг реализации наших совместных планов – в части развития инженерных компетенций, превращения Кузбасса в регион, который может поставлять высокотехнологичные решения на рынок страны, – рассказал Герман Греф. – Мы подписали соглашение, которое подразумевает большой спектр нашего сотрудничества в этой сфере, в том числе открытие в регионе «Школы 21». В Кемеровской области очень много талантливых людей и мы с удовольствием будем давать им самые актуальные знания, самые лучшие компетенции, и они будут востребованы на рынке труда».

«Кузбасс давно и продуктивно сотрудничает со Сбером, мы успешно развиваем совместные проекты. Важно, что в «Школе 21» будут бесплатно готовить высококлассных специалистов в сфере информационных технологий, необходимых для динамичного развития нашего региона», – отметил Илья Середюк.

Образовательный проект в регионе будет реализован Сбером в партнерстве с правительством Кемеровской области по поручению президента Российской Федерации.

«Школа 21» готовит программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior- и middle-разработчиков за 1,5-3 года.

Одна из главных особенностей школы в том, что здесь участники бесплатно получают необходимые практические знания, а также прокачивают мягкие навыки, которые так необходимы современному специалисту в сфере ИТ. Обучение предполагает обязательную стажировку в ИТ-компании. Уже на этом этапе большинство участников получает предложение о трудоустройстве.

Процесс обучения проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбером, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.