В Минске решили не вводить симметричный ответ Риге на запрет въезда в страну машин с белорусскими номерами

19:10 Источник: Интерфакс

Белоруссия не будет принимать симметричные меры в ответ на введенный Латвией запрет въезда зарегистрированных в республике легковых автомобилей, сообщил в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе в рамках действующего для латышей безвизового режима для посещения нашей страны", - говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте белорусского МИД.

Глаз отметил, что такое решение латвийских властей "это удар по обычным людям". "Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее", - подчеркнул он.