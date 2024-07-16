15% россиян постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты — опрос
10:05 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина россиян (47%) никогда не сталкивались с задержками зарплаты на текущем месте работы, в то же время такая проблема постоянно возникает у 15% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервиса из всех регионов России.
«38% респондентов попадали в такую ситуацию несколько раз. Обычно это случалось с людьми в возрастном диапазоне от 50 до 54 лет (47%) и от 25 до 29 лет (45%). И только 15% сталкиваются с такими обстоятельствами постоянно. Среди них 19% респондентов в возрасте от 40 до 44 лет и 18% в возрасте старше 55 лет», — говорится в итогах исследования.
В числе 47% опрошенных, никогда не сталкивавшихся с задержками зарплаты, чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 30 до 34 лет (58%), от 35 до 39 лет (58%) и от 19 до 24 лет (53%).
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