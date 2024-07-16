Пожар произошел в результате падения обломков БПЛА под Воронежем, один человек пострадал
10:32 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание сухой травы произошло в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ночью в поселке городского типа Подгоренский Воронежской области. Ранен мужчина, повреждены два дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«По уточненной информации оперативных служб, в результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в п. г. т. Подгоренский произошло возгорание сухой травы. <…> Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР», — написал он.
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