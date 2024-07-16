Прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году — Песков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет ближе к Новому году, ее вновь совместят с итоговой пресс-конференцией, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году», — сказал он.